Hay que activar AstraZeneca y Janssen: "No tiene sentido"

Peiró es muy claro a la hora de hablar de la paralización de las vacunas y poner límites de edad: "No hay ningún motivo para suspender la vacunación con AstraZeneca y Jassen , la Agencia Europea del Medicamento no las ha suspendido y estando a las puertas de una cuarta ola hay que tener vacunados al máximo número de personas".

Además, el epidemiólogo cree que la decisión tomada por Sánchez y el Ministerio de Sanidad es precipitado: "Los Gobiernos actúan por un incremento de prudencia ". El experto explica que las dosis son seguras y fiables. Además, Ana Rosa añade que " 82 sociedades médicas le dicen al Gobierno que no paren la medicación".

"Hay que vacunar con todo lo que tengamos, lo que no tiene sentido es parar las vacunas mientras estamos a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento nos diga que continuemos cuando no ha dicho que paráramos, no tiene ningún sentido", argumenta el experto Peiró.