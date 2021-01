El presidente de Murcia, indignado con el Gobierno: "Si no están dispuestos a actuar que hagan una reforma del estado de alarma"

Los datos por coronavirus siguen disparados en toda España y en Murcia no les ha temblado la mano, se ha prohibido todo contacto social que sea sin mascarilla, no dejándo que se produzcan reuniones entre personas que no sean convivientes. Fernando López Miras, presidente de la región, lo ha justificado explicando que "es tiempo de actuar y lo hemos hecho hasta el limite que nos permite el ordenamiento jurídico, poco más se puede hacer salvo un confinamiento" y ha apuntado directamente al Gobierno como culpable de que no se tomen medidas más estrictas.