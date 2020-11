Una investigadora del CSIC, sobre el miedo a ponerse la vacuna: "Va a ser segura y funcionará"

La noticia de la gran efectividad de la vacuna de Pfizer ha dado esperanza para creer en que se podrá combatir poco a poco la pandemia, pero todavía hay muchas dudas respecto a cuándo y cómo llegará a la población . El programa ha querido hablar con Sonia Zúñiga, investigadora del CSIC , que ha explicado que "todavía queda saber casi todo" ya que "lo único que sabemos es que se han infectado 94 personas de entre las 40.000 y de esas 94 personas parece que 90% no estaban vacunados y el 10% sí". Y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: "En el momento que una vacuna llegue a la población va a ser segura y va a funcionar. No hay ningún riesgo en ponérsela" .

Todos los detalles sobre la posible vacuna para el covid19

Las investigaciones continúan y esta experta asegura que todavía quedan pasos para conocer si será o no eficaz: "No sabemos cuanto va a durar la inmunidad, no sabemos que grupo de población se ha infectado pese a tener la vacuna, no sabemos que va a pasar cuando se llegue al final del ensayo, falta por saber prácticamente todo". Y cree que no será un problema que se tenga que conservar a 80 grados bajo cero: "No creo que vaya a ser al final tan complejo".