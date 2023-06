El enfado del abogado de Dani Alves antes de comunicarle personalmente que no saldrá de prisión: "Su fuerza mental le ayudará"

Mayka Navarro informa en 'El programa de Ana Rosa' cómo ha sido la entrevista exclusiva al abogado Cristóbal Martel l, minutos antes de entrar en la prisión de Brians 2 para comunicar a Dani Alves que no saldrá de allí hasta la celebración del juicio.

Daniel Alves deberá permanecer en prisión hasta que se celebre el juicio por presunta agresión sexual. Su abogado Martell intentó obtener la libertad del jugador en la última oportunidad que tenían ante los magistrados. Sin embargo, tras el análisis de los letrados, la decisión ha sido contundente: se rechaza el último recurso y el brasileño definitivamente no saldrá de la cárcel de Brians 2.

"Son ocho páginas demoledoras, arranca el escrito comentando que no ha variado nada y que el riesgo de fuga pemanece", explicó Mayka Navarro. Por otro lado, la periodista apuntó: "No dan credibilidad al proyecto vital que el abogado de Alves sostuvo durante la explicación del recurso, por lo que entiende que hay riesgo de fuga" .

Mayka Navarro da un breve resumen sobre cuál era la actitud del abogado minutos previos a su entrada a prisión para ver a su cliente: "No estaba de muy buen humor, ha estado parco en palabas, ha estado enfadado con el recurso, probablemente se lo esperaba, pero hay algunos fragmentos del escrito que no entiende y no comprende". Además, la reportera sentencia: "Sabe perfectamente que ya va directamente hasta el juicio y veremos cuando se celebra".