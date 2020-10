La declaración de Ángela Dobrowolski tras el supuesto intento de asesinato a Mainat: "Fue un segundo de shock y reaccioné inmediatamente"

La declaración de Ángela Dobrowolski tras el presunto intento de asesinato a su marido

"Fue un segundo de shock y reaccioné inmediatamente", así empieza ella explicando entre lágrimas el suceso con Mainat y va relatando con detalle lo que, según ella, pasaba: "Llamé a la ambulancia, busqué los sobres de glucosa para deportistas que compré yo, para estas ocasiones, mientras que estaba hablando con el 112 le suministré este liquido porque tenía miedo a que se podría ahogar, dándole bofetadas suaves". Continúa asegurando que no le suministró insulina y que niega los hechos: "Yo quiero declarar que esto no es cierto, yo pinché a mi marido lo que él me pidió: hormona del crecimiento, testosterona, vitamina B12 y saxendra".