La denuncia de los vecinos que no aguantan más la convivencia con los okupas

Estos vecinos aseguran que llevan más de cinco años conviviendo con este problema y solo el del piso de abajo tiene valor de dar más detalles: "Se pelean con los vecinos, se han pelado con el vecino de arriba". Tienen miedo y asegura que uno de los okupas es agresivo y trapichea con drogas. Algunos de ellos ya han decidido abandonar su casa porque no aguantan la situación, Eugenia, que asegura que compran el piso hace un año sin saber lo que se iban a encontrar: " Empezó una película de terror porque debajo de nosotros había un piso okupado que tenia comportamientos muy malos" . Y asegura que ellos les acusan de que tienen un perro peligroso al que no llevan atado: "Nunca había problemas, pero el chico se que es un descerebrado y lo tenía que pagar con alguien y fue con mi pareja".

La mujer del policía con el que tienen problemas cuenta la situación

Esta mujer afirma que los problemas están desde el principio, según les han contado los vecinos. Además, cuenta que han sufrido varias amenazas: "Hubo una discusión entre ellos que no parecía grave, pero el chico se vino encima de mi pareja amenazando y nos hemos visto tan acosados que en prevención de algo grave mi pareja tuvo que sacar su pistola reglamentaria particular". La mujer del policía cuenta que no pueden "ir a nuestra casa porque lo que hacen es intentar denunciar a alguien con cualquier mentira".