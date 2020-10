Las primeras imágenes de Josep María Mainat: en el centro de Barcelona y en buen estado de forma

Josep María Mainat no se había dejado ver desde que saltase la noticia del presunto intento de asesinato hacia su persona por parte de Ángela Dobrowolski , su mujer. Aunque si había tirado de su particular humor en las redes sociales mandando mensajes subliminares y otros no tanto sobre todas las informaciones que se estaban dando poco a poco sobre este caso.

Otra de las claves ha sido el glucómetro, de los que los investigadores aseguras que "las mediciones no tienen sentido" y lo que lleva a pensar que Ángela es la única que pudo ser la artífice de este intento de asesinato. Aunque ella sigue apuntando directamente a Mainat, intentando hacerle el verdadero culpable de la situación en la que se encontraba el matrimonio: "Cada interactuación eran de un desprecio y una violencia desmesurada, con el tiempo he ido asimilando que de verdad me odia. No le he hecho nada, simplemente arreglar el matrimonio".