Un testigo de las fiestas ilegales en casa de Jaime Ostos cuenta los detalles: "Era una discoteca"

Jacobo Ostos niega todo, pero un equipo de 'AR' destapa más detalles

Ahora, Marta Riesco, junto a un equipo de 'AR' han continuado con la investigación y han conocido nuevos datos de estas fiestas en el chalet de Villaviciosa de Odón de la familia Ostos, en el que se encontraban en el interior su madre, médico, y su padre, que ha estado durante tiempo muy enfermo por el coronavirus. Jacobo asegurada que "jamás he hecho una fiesta en mi casa en estado de alarma", pero la periodista ha podido hablar con uno de los vecinos, que aunque no quería confirmar nada, explica que se imaginó que si se hacen estas fiestas porque ponían "la música que se deben enterar hasta los de Móstoles" .

Un testigo afirma que su amigo "pagó 700 euros" por la mesa y que las fiestas se organizan "desde verano"

Jacobo Ostos salía a contar que no se hacen fiestas en su casa desde el verano, pero en las imágenes que han llegado a la periodista se puede ver como las personas que aparecen llevan ropa de invierno y corresponderían a hace tan solo cinco días. Además, ha podido hablar con un testigo, amigo de uno de los asistentes, que vio la fiesta a través de una llamada y videos: "Me hizo una videollamada un amigo, todo lleno de chicas, de botellas, de cachimbas... Una discoteca, pero en una casa. Al rato me manda dos videos por Instagram y me dice que está hasta la tele y la Guardia Civil, ellos os estaban mirando desde arriba y tuvieron que esperar un par de horas hasta que se fue la policía". Asegura que su amigo "pagó 700 euros por la mesa" y que llevan haciendo fiestas "desde el verano".