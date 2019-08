Un testigo del altercado de Sofía y Kiko: “Los policías tuvieron mucha paciencia”

Cristian se encontraba por trabajo cuando fue testigo del altercado de Kiko y Sofía con la Policía. “Si yo hubiera hecho lo que ellos me pregunto si hubieran tenido tanta paciencia” , comenta Cristian, que admite que el motivo de contar esto es porque una persona normal no se vería tan favorecida como estos dos. El testigo dice que en todo momento Kiko y Sofía estaban faltando el respeto a la Policía, pero no solo a ellos sino a todos los que estaban esperando con el coche, ya que se paralizo el tráfico.

Fue entonces cuando comenzaron las agresiones físicas, algo que terminó de sorprender a Cristian, que no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. “Yo hubiera acabado en la cárcel si me para la Policía y les agredo”, comenta Cristian indignado, el cual también añade que además de estar peleándose con la policía, el trafico estaba detenido por culpa de ellos. “Estábamos todos trinando de la ostia porque no podíamos pasar”, comenta Cristian, que además dice que no entiende la gran paciencia de la policía ante estos personajes. Tras este testimonio, queda claro que la versión dada por Sofía no se parece mucho a lo que ocurrió en realidad.