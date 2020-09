Los vecinos de Nuez de Ebro se organizan por grupos contra la okupación: a través de whastapp y mediante la instalación de alarmas

Este vecino ha hablado sobre la propietaria de la vivienda: "Pertenece a una persona, debe de ser una herencia y debe de haber un problema de deudas. La propietaria se ha desentendido de denunciar cualquier tipo de okupación de su vivienda". Además, por lo que parece, esta familia tiene su propia vivienda: "No tenemos certeza absoluta, pero los vecinos comentan que en el pueblo de al lado alguno tiene alguna propiedad, incluso alguno de ellos son trabajadores. Todos queremos tener una vivienda mejor, yo creo que este no es el modo porque si damos este ejemplo esto se convierte en la ley del más fuerte, yo veo mañana una vivienda que no hay nadie, me meto y si me echan, me echan y si no aquí estoy". Sobre las medidas que están tomando: "Nos hemos organizado en un grupo de Whatsapp, se ha alertado al resto de propietarios para que instalen sus alarmas, para que estén pendientes de que no se repitan estos casos", explica.