Cómo quitar la nieve del coche y conducir con hielo

Con este panorama, no está de más tener claro qué precauciones debemos tomar en la carretera para evitar accidentes y protegernos. Si no te queda más remedio que conducir en los próximos días, toma nota sobre cómo quitar la nieve del coche y cómo conducir con hielo o nieve de forma segura.

Cómo quitar la nieve del coche

Lo mejor que puedes hacer para evitar accidentes es quedarte en casa y no utilizar tu vehículo estos días pero, si no queda más remedio que conducir, lo primero que deberás hacer para moverte de forma segura en la carretera es quitar la nieve de tu coche . De lo contrario, tu visibilidad y tu seguridad se verán comprometidas.

No todo vale a la hora de quitar la nieve de las zonas críticas (parabrisas y cristal): la técnica más segura es rociar líquido anticongelante por el parabrisas y retirar el hielo con una rasqueta de plástico que no arañe el cristal. Si no dispones de este utensilio, también puedes utilizar una tarjeta de plástico o cualquier objeto con similar rigidez que no resulte afilado (y que no vayas a necesitar luego).