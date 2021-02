Un experimento demuestra que un alga podría allanar el camino a los humanos a Marte

Las plantas no brotan en Marte, al menos que sepamos. Pero que no lo hagan por sí solas no quiere decir necesariamente que no puedan hacerlo con algunos ajustes. Un experimento ha demostrado que las cianobacterias podrían cultivarse y allanar el camino de los humanos al Planeta Rojo. Estos organismos microscópicos solían llamarse algas verdeazuladas.