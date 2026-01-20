Álex Aragonés 20 ENE 2026 - 07:30h.

El consistorio sancionará con hasta 300 euros a las personas que exhiban elementos que representen órganos genitales o de carácter sexual

Barcelona amplía la prohibición de las rutas de borrachera: veto en toda la ciudad durante las 24 horas

Compartir







BarcelonaBarcelona prepara cambios importantes para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en la capital catalana a partir del próximo 15 de febrero, fecha en la que entrará en vigor la nueva ordenanza de civismo con nuevas normas y sanciones más elevadas contra las conductas incívicas.

Es el caso de las despedidas de solteros, donde es habitual que las personas lleven elementos de carácter sexual. Sin embargo, el consistorio sancionará con hasta 300 euros a las personas que exhiban en la calle ropa u otros elementos que representen órganos genitales o tengan carácter sexual.

La misma sanción económica afectará a aquellos que estén en la calle sin camiseta, con excepción de la práctica deportiva o en zona de playas, y para los propietarios de animales que no rocíen con agua los orines de los animales y no recojan sus excrementos.

Veto al exhibicionismo, las rutas de alcohol y orinar en la calle

Las multas serán de hasta 600 euros en el caso de exhibicionismo y faltas de respeto, atentando contra la dignidad de otras personas con insultos, masturbaciones o exhibicionismo. Esta sanción económica también afectará a las personas que realicen pintadas no autorizados, prohibiendo así la organización de rutas de grafitis. En este caso, se añadirán los gastos de la limpieza de los daños causados.

La ordenanza, que también incluye la prohibición de las rutas de alcohol en toda la ciudad con multas de hasta 3.000 euros, también actualiza las sanciones para botellones, que pueden oscilar entre los 100 y 600 euros, en zonas con presencia de menores o zonas tensionadas acústicamente, aunque dependiendo del caso puede llegar hasta los 1.500 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el caso de orinar o ensuciar la calle, la sanción puede llegar hasta los 750 euros, mientras que hasta 3.000 en caso de ruido en zonas tensionadas acústicamente.

Una actualización "necesaria" después de 20 años

"El nuevo texto es una necesaria actualización, después de veinte años, que refuerza la protección de la ciudadanía y adapta la norma a la realidad actual de la ciudad", ha explicado el Ayuntamiento de Barcelona, que informará a la ciudadanía durante este mas a través de una campaña con el despliegue de informadores en la vía pública.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para garantizar que las normas tengan una aplicación real y efectiva, la nueva ordenanza refuerza los mecanismos de cumplimiento y prevé la notificación y cobro inmediato de las sanciones a infractores no residentes, tanto en infracciones leves como graves y muy graves, para evitar situaciones de impunidad y garantizar la equidad en la aplicación de la norma.

Paralelamente, se optimizarán los circuitos de recaudación y se ajustan los descuentos por pago anticipado para incrementar el efecto disuasorio y la celeridad del sistema sancionador: "Con esta ordenanza se quiere mantener el espacio público como lugar de civismo, respeto y pluralidad, protegiendo a la mayoría que cumple las normas y reforzando un pacto de ciudad basado en derechos y responsabilidades compartidas".

Para garantizar una aplicación transparente y evaluada, se creará una comisión de seguimiento con participación de todos los grupos municipales, que se reunirá bimestralmente para analizar datos, escuchar el territorio y ajustar, en su caso, la operativa de implementación.