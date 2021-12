"Si resulta ser parte de un núcleo de metal, sería parte de la primera generación de núcleos tempranos en nuestro sistema solar", dice en un comunicado Lindy Elkins-Tanton de la Universidad Estatal de Arizona, quien como investigadora principal, lidera la misión Psyche. "Pero realmente no lo sabemos, y no sabremos nada con certeza hasta que lleguemos allí. Queríamos hacer preguntas primarias sobre el material que construyó los planetas. Estamos llenos de preguntas y no muchas respuestas. Esto es una verdadera exploración".