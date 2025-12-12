José Manuel López, padre de Kira López, exige a la ministra Pilar Alegría medidas inmediatas contra el acoso escolar

La madre de Kira desvela qué le dijo un profesor a la menor que se suicidó: "Si alguien se entera de esto, diré que eres mala persona"

Los padres de Kira López, la adolescente de 15 años que se suicidó en mayo de 2021 tras denunciar situaciones de acoso escolar y maltrato docente en el colegio concertado Pare Manyanet Sant Andreu de Barcelona, han vuelto este viernes a reclamar medidas contundentes ante el repunte de casos de bullying y la falta de avances cuatro años después de la muerte de su hija.

A través de un mensaje difundido por su padre, José Manuel López, la familia insiste en la necesidad de reformas urgentes en los protocolos de prevención y actuación, y reitera su exigencia de responsabilidades por lo ocurrido. En sus declaraciones, el progenitor subraya quién era su hija y el vacío que dejó su muerte.

“Kira López era luz. Era bondad. Era esa clase de niña que hacía mejor a cualquiera que tenía cerca. Kira fue alumna del colegio Pare Manyanet. Su suicidio nos dejó una ausencia que no se llena con nada. No hay sentencia, ni victoria judicial, ni palabras capaces de devolvernos su risa, su mirada, su futuro. Pero sí hay algo que no vamos a dejar caer jamás: su honor, su memoria y que se le haga justicia. Porque cuando una niña se apaga tras sufrir acoso escolar y mal trato docente, no es ‘un conflicto entre iguales’, no es ‘cosa de niños’, no es ‘un malentendido’. Es violencia. Y la violencia exige responsabilidad, memoria y cambios reales para que ninguna familia vuelva a vivir este infierno”, afirma.

El padre recalca también la necesidad de mejorar la aplicación de los protocolos ante el acoso escolar y de reforzar la prevención en los centros educativos. “Y (la violencia) exige que los protocolos no se queden en papel. Por Kira. Por su honor. Por su vida. Por todas las niñas y niños que hoy siguen callando por miedo. Que se haga justicia. Y que de una vez se invierta en prevención”, señala en su mensaje.

El mensaje a Pilar Alegría: "Durante su mandato se han suicidado y se han hecho públicos casos durísimos de menores y adolescentes"

López dirige además una crítica directa a la ministra de Educación, Pilar Alegría, a quien varias familias han reclamado una ley estatal contra el acoso escolar. En su declaración, vuelve a interpelarla: "Y al final, una pregunta que ya no debería ser necesaria: ministra Pilar Alegría, durante su mandato se han suicidado y se han hecho públicos casos durísimos de menores y adolescentes que acabaron quitándose la vida tras situaciones de acoso; muchas familias -también ante el Congreso- le reprochamos falta de medidas y reclamamos una ley estatal contra el bullying. ¿Cuántos niños más tienen que morir para actuar con la urgencia y la contundencia que esto exige?".

El caso de Kira sigue siendo uno de los más significativos en España en la denuncia de la violencia escolar. La familia mantiene un trabajo constante de sensibilización social y denuncia pública, con el objetivo de evitar nuevos casos y exigir que los centros educativos actúen de manera inmediata y eficaz ante cualquier situación de riesgo.

En paralelo a esta labor pública, los padres han llevado al colegio Pare Manyanet a la vía judicial civil. Reclaman 150.000 euros por responsabilidad extracontractual y el juicio ya tiene fecha: se celebrará los días 12 y 14 de enero de 2027 en el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona. Para los progenitores, este procedimiento es parte esencial de su compromiso por defender la memoria de Kira y por determinar responsabilidades sobre lo que ocurrió antes de su muerte.