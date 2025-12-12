La dirección del partido afirma que la salida de Fraga se debe a un desacuerdo con una nota enviada cuando estalló el caso

El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral al alcalde de Almussafes, Toni González

La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado este viernes su dimisión del cargo, después de que se conociera la denuncia por acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca.

Fuentes de la dirección del partido en Galicia han contado a los medios que la salida de Fraga se debe a un desacuerdo con una nota enviada el primer día en que estalló el caso, sobre cuya redacción no fue consultada y en la que tampoco se la nombraba, pues únicamente aparecía citada la responsable de Organización, Lara Méndez.

En ese escrito, se reclamaba a José Tomé sus actas de diputado y de concejal y se detallaba que no había "conocimiento" alguno de los hechos que se le atribuían "porque no podemos tenerlo al garantizar el anonimato el protocolo que activa el partido".

En su comparecencia de esta tarde -tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional-, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, no se refirió a la decisión de Fraga, que trascendió después.

Fraga anunció el decálogo para reforzar la lucha contra el machismo

Fuentes socialistas han indicado que la secretaria de Igualdad del PSOE de Galicia llegó a la reunión de la Ejecutiva, comunicó de manera verbal su decisión y se fue, sin quedarse a la reunión.

Tampoco asistió Fraga a la convocatoria del PSOE, que ha reunido a sus secretarias de Igualdad de forma presencial en la sede central con el objeto, precisamente, de abordar la crisis abierta por las denuncias de acoso.

Silvia Fraga, que no ha contestado a los intentos de EFE de conocer su versión, sí fue la autora del comunicado enviado la pasada noche a la prensa gallega en el que anunciaba un manifiesto con un decálogo de medidas destinadas a reforzar la lucha contra el machismo.

Besteiro, en sus declaraciones en un receso de la Ejecutiva, ha desvelado hoy que en octubre, a través de una tercera persona, conoció una acusación de supuesto acoso contra José Tomé, por la que le preguntó expresamente, pero él la negó.

Tomé, quien tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja como militante del PSOE, formalizó a última hora de la mañana su renuncia al cargo pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en la institución, y sin aceptar los hechos.

En la comparecencia en la que el pasado miércoles anunció que dejaba este puesto, ya avisó de la intención de conservar su escaño y pasar por tanto a ser un diputado no adscrito, de modo que, si nada cambia, previsiblemente participará en la votación que se desarrolle para escoger a su relevo al frente del organismo provincial.

Su posicionamiento puede resultar decisivo, dado que el bipartito se mantiene solamente por un diputado de diferencia con respecto al Partido Popular.

Por la salida de Tomé de la dirección provincial, el PSdeG ha propuesto a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora para dirigir el partido en la provincia de Lugo y que el que la encabece sea Luis Ángel Lago Lage, próximo a Besteiro.