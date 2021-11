Durante más de medio siglo, se ha dado por hecho que el núcleo interno de la Tierra era una “bola” sólida de hierro comprimido rodeada por un núcleo externo líquido. No obstante, una nueva investigación revela que podría ser bastante más interesante de lo que se pensaba.

El nuevo estudio, publicado el 20 de septiembre en la revista Physics of the Earth and Planetary Interiors, sugiere que la firmeza de la bola planetaria varía de metal duro a semiblando a líquido.