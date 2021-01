Histórica nevada en Madrid

La parte más relevante de la borrasca se le están llevando hoy estas dos comunidades donde, según han indicado desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), va a estar nevando "más de 24 horas consecutivas" con espesores de hasta 20 centímetros y una intensidad que en el caso de Madrid no se recuerda des de febrero de 1984 o marzo de 1971.

El resto de España amanecía esta mañana con alerta naranja o amarilla por heladas, viento, lluvia en el sur , nieve y temperaturas especialmente bajas como los 15,1 grados bajo cero que han tenido esta madrugada en Villablino (León) -la más baja de España- o los 14,9 bajo cero que se han registrado en el municipio burgalés de Palacios de la Sierra , según datos registrados de la Aemet, si bien otros marcadores no homologados han constatado hasta -34.8 grados en el Clot del Tuc de la Llança (Lleida).

En Canarias continúan las tareas de rescate de los remolcadores Tamarán y Miguel de Cervantes, que no han podido aún devolver a puerto de Agaete (Gran Canaria) al ferry "Bentago Express", de la naviera Fred Olsen, que anoche encalló contra una baja por un temporal de viento y mar cuando realizaba operaciones de atraque.

En Ceuta las compañías navieras Balearia, Armas Trasmediterránea y FRS han suspendido hoy, por segundo día consecutivo, las salidas programadas entre los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz) debido a los efectos del temporal que ha provocado rachas de viento de levante superiores a los 35 kilómetros por hora, por lo que por ahora sólo navega el buque "Passió per Formentera", de Balearia, al ser el mejor adaptado a las condiciones meteorológicas adversas.

Alertas rojas históricas

La Agencia Estatal de Meteorología alerta sobre los fenómenos metereológicos que "afectan a la seguridad de las personas y a los bienes materiales" . En este sentido, la Aemet tiene habilitada una clasificación de riesgos, resumida en una gama de colores. Estos van del verde (cuando la situación está controlada y no hay peligro) al rojo, la situación extrema que vivirán este fin de semana Madrid y algunas regiones manchegas.

Alerta Verde. De acuerdo con la Aemet, se utiliza esta etiqueta cuando "no se espera que el tiempo cause impactos significativos, aunque pueden tener un carácter menor o local". Es decir, que no existe ningún riesgo meteorológico.