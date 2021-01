Calcetines de nieve

Los calcetines de nieve no son muy recomendables si utilizas asiduamente tu vehículo cuando hay nieve, ya que se usan de forma puntual ya que limita la velocidad del coche a 50 kilómetros por hora. La ventaja de usar calcetines de nieve es que no dañan los neumáticos y nos permite controlar los sistemas ABS y ESP. Son como fundas para las ruedas, fáciles de poner.

Se debe usar cuando se produzca una gran cantidad de caída de nieve. Cuenta con una textura permeable y fricción seca , lo que ayuda a que el vehículo se agarre al suelo. No se deben usar si no hay nieve abundante, además es recomendable lavarlos después de cada uso.

Cadena líquida

A pesar de tener este nombre consiste en un spray. Este se aplica a las ruedas antes de salir con la carretera nevada y aumenta el agarre de los neumáticos. No se debe usar este tipo de cadena si contamos con cualquier otra, pero en caso de no tener es mejor que nada. No está homologada ya que no entra dentro del grupo de las cadenas obligatorias en momentos de nevadas intensas, según RACE. Puedes encontrar este producto a partir de cinco euros.