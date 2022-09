La temporada de huracanes 2022 en el Atlántico está siendo histórica

La temporada de huracanes 2022 está pasando de largo en el Atlántico este verano. Durante todo julio y agosto no se ha registrado actividad ciclónica en absoluto, aunque las cosas están cambiando en septiembre con la formación del huracán Danielle, y una segunda tormenta nombrada Earl. ¿Por qué está siendo histórica esta temporada?

"Danielle es el cuarto de la temporada y desde el 5 de julio hasta ayer no hubo ninguna formación de ciclones tropicales en el Atlántico, algo muy anómalo. La última vez que ocurrió algo así, que en julio y agosto no hubiera ciclones, fue en 1982, hacía 40 años que no sucedía", ha explicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.