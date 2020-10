Riesgo de tormenta tropical en Bermudas

Epsilon se encuentra a aproximadamente 460 kilómetros al este de Bermudas, con vientos sostenidos de 185 km/hora y ráfagas de más intensidad, y una presión central mínima de unos 953 milibares. El ojo del huracán se distingue perfectamente desde las imágenes satelitales, y da escalofríos lo cerca que se encuentra de Bermudas. El aviso en la isla, no obstante, no es de huracán sino de tormenta tropical, con que Epsilon no pasará de lleno por esta tierra británica, en cambio su centro se quedará a algo menos de 200 kilómetros de distancia.