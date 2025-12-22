Cuánto dinero toca con el cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025, en directo: el Gordo y todos los premios del sorteo

El sorteo reparte dos cuartos premios de 200.000 euros por serie, es decir, 20.000 euros brutos por décimo

El cuarto premio de la Lotería de Navidad es ese pellizco que no te cambia de barrio, pero sí te arregla el año: salda deudas, paga reformas pendientes y deja el colchón repleto de buenos billetes durante una buena temporada. En 2025 vuelve a ser uno de los “premios grandes” del sorteo… y, a diferencia del Gordo o del segundo, Hacienda aquí no mete la mano.

Cuánto dinero da exactamente el cuarto premio en 2025

La estructura de premios del Sorteo de Navidad 2025 está ya fijada. De esta forma, junto al Gordo, el segundo y el tercero, el sorteo reparte dos cuartos premios de 200.000 euros por serie, es decir, 20.000 euros brutos por décimo.

Teniendo en cuenta que el décimo sigue costando 20 euros en 2025, el cálculo es directo. Si tienes un décimo completo, cobras 20.000 euros brutos. Esos 20.000 euros suponen 1.000 euros por cada euro jugado. De esta forma, para el cuarto premio, una participación de 1 euro se convierte en 1.000 euros, si es de 2 euros en 2.000, y de 5 euros en 4.000…

En total, con las 198 series que tiene el sorteo de la Lotería de Navidad en 2025, y habiendo dos cuartos premios, este premio reparte nada menos que 79.200.000 euros entre los jugadores.

¿Se queda algo Hacienda del cuarto premio?

Aquí está la gran diferencia respecto al Gordo o al segundo premio. La normativa fiscal vigente establece que todos los premios iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación. Y que solo la parte del premio que supere los 40.000 euros paga un 20% de retención, que se retiene en el momento del cobro del premio. Por tanto, el cuarto premio se cobra íntegro y está exento de tributar en nuestra declaración de la renta futura, y Hacienda no se queda absolutamente nada de nuestro premio.

Lo mismo se puede aplicar a sus participaciones, que también están exentas de tributación, aunque el total de premios que hubiéramos acumulado superara los 40.000 euros. La clave aquí es que se tributa por décimo agraciado, y no por la suma de los premios que acumulemos. Todo un alivio, la verdad.

Otros premios de la Lotería de Navidad

Como todos sabemos, el gordo de la Lotería de Navidad está dotado con 400.000 euros al décimo. Después iría el Segundo Premio, que otorga 125.000 euros por décimo, y después vendría el tercer premio, que reporta 50.000 euros por décimo a sus afortunados poseedores.

Además el Sorteo de Navidad reparte una constelación de premios menos mediáticos pero que cada año dejan miles de alegrías repartidas por toda España. Ahí entran los dos cuartos premios, dotados con 20.000 euros al décimo, de los que ya hemos hablado y los ocho quintos premios, que entregan 6.000 euros por décimo.

Junto a ellos aparecen también las tradicionales pedreas, esos pequeños pellizcos que mantienen viva la emoción con 100 euros al décimo, y que convierten a miles de jugadores en ganadores simbólicos del sorteo. Y, por supuesto, las categorías especiales que muchos olvidan: la aproximación al Gordo y al segundo premio, las centenas, las terminaciones y los siempre celebrados reintegros, que devuelven el importe jugado.