Cuánto dinero toca con el quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025, en directo: el Gordo y todos los premios del sorteo

El quinto premio paga 6.000 euros al décimo y, además, el sorteo reparte ocho quintos premios

Compartir







En el ecosistema de la Lotería de Navidad, el quinto premio juega en la liga de los “pellizcos serios”: no te cambia la vida como el Gordo, pero sí el año. Y en 2025 vuelve a mantener su papel: mismo importe por décimo, ocho números agraciados y, sobre todo, cero mordisco de Hacienda.

La cifra clave: 6.000 euros al décimo

La estructura de premios del Sorteo de Navidad 2025 no se toca. De esta manera, el quinto premio paga 6.000 euros al décimo. Además, el sorteo reparte ocho quintos premios, cada uno dotado con 60.000 euros por serie, lo que equivale a 6.000 euros por décimo.

PUEDE INTERESARTE Así ha crecido el escenario de la Lotería de Navidad hasta llegar al Teatro Real

Si aplicamos las matemáticas, tenemos una rentabilidad de 300 euros por euro jugado, con lo que solo tendrías que saber qué cantidad tiene tu participación, si no tienes el décimo completo, y multiplicarlo por esa cantidad para saber cuánto te llevas este año en la Lotería de Navidad.

A esto hay que añadir que los quintos premios siguen estando exentos de gravamen, por lo que se reciben íntegros al bolsillo de los acertantes. Es coherente con la normativa fiscal general, ya que según la Ley 16/2012, los premios de hasta 40.000 euros están exentos y solo tributa al 20% la parte que excede esa cantidad.

PUEDE INTERESARTE Estos son los casos en los que se puede suspender el Sorteo de la Lotería de Navidad

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cada quinto premio deja 11,88 millones de euros en total, al repartir 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo, para un total de 95.040.000 millones de euros repartidos a través de estos quintos premios, que es una cantidad superior a la que reparten los cuartos premios.

Otros premios de la Lotería de Navidad

Como todos sabemos, el gordo de la Lotería de Navidad está dotado con 400.000 euros al décimo. Después iría el Segundo Premio, que otorga 125.000 euros por décimo, y después vendría el tercer premio, que reporta 50.000 euros por décimo a sus afortunados poseedores.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además el Sorteo de Navidad reparte una constelación de premios menos mediáticos pero que cada año dejan miles de alegrías repartidas por toda España. Ahí entran los dos cuartos premios, dotados con 20.000 euros al décimo, y los ocho quintos premios, que entregan 6.000 euros por décimo.

Junto a ellos aparecen también las tradicionales pedreas, esos pequeños pellizcos que mantienen viva la emoción con 100 euros al décimo, y que convierten a miles de jugadores en ganadores simbólicos del sorteo. Y, por supuesto, las categorías especiales que muchos olvidan: la aproximación al Gordo y al segundo premio, las centenas, las terminaciones y los siempre celebrados reintegros, que devuelven el importe jugado.