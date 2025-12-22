Cuánto dinero toca con la pedrea de la Lotería de Navidad 2025: hay más de 1.000 oportunidades para ganar

Lotería de Navidad 2025, en directo: el Gordo y todos los premios del sorteo

La pedrea está formada por 1.794 números que reciben 1.000 euros por serie

La banda sonora del 22 de diciembre no es solo el “cuatrocientos mil euros” del Gordo, sino que durante horas, los niños de San Ildefonso repiten un hipnótico “¡miiil euros!” que va cayendo como una lluvia fina de felicidad sobre miles de décimos. Esa lluvia tiene nombre propio, la pedrea, y en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, vuelve a ser la categoría con más opciones reales de rascar algo, aunque no salga en los titulares.

Cuánto dinero toca con la pedrea en 2025

La estructura de premios está clara y se mantiene año tras año. La pedrea está formada por 1.794 números que reciben 1.000 euros por serie, es decir, 100 euros por décimo. Como en el sorteo de 2025 hay un total de 198 series, reparte un total de más de 355 millones de euros, siendo esta la segunda categoría del premio con una mayor dotación monetaria, solo por detrás del Gordo.

¿Y cuánto supone eso respecto a lo jugado? Cada serie premiada recibe 1.000 euros, cada décimo 100 euros, lo que equivale a 5 euros por cada euro apostado, dado que el décimo cuesta 20 euros. Es decir, el beneficio potencial de la pedrea es de 80 euros por cada décimo, algo que puede que no nos arregle el año, pero sí que puede suponer una pequeña alegría de cara a las celebraciones y los consiguientes regalos navideños.

Más de 1.000 oportunidades

No es casual que se hable de “lluvia” de pedreas. El término viene de pedrea como lluvia de piedras pequeñas, una metáfora de la gran cantidad de premios modestos que se reparten de forma masiva durante el sorteo.

De hecho, esta categoría representa la gran mayoría de los premios menores repartidos en el sorteo. Hay que pensar que de los 100.000 números posibles (del 00000 al 99999), 1.794 de ellos se llevan pedrea, lo que la convierte en el grupo de premios más numeroso, y otorga unas probabilidades de que toque de 1.794%.

¿Es mucho o poco… y qué pasa con Hacienda?

Además, hay que tener en cuenta que la pedrea está considerada como uno de esos premios de menor cuantía, que están exentos de tributar de ninguna de las formas. Y es que Hacienda establece que solo tributan los premios superiores a 40.000 euros, aplicando una retención del 20% sobre la parte que excede de esa cantidad. Los premios por debajo de 40.000 euros están exentos. Con 100 euros por décimo, la pedrea queda muy lejos de ese umbral, así que se cobra íntegra directamente en la ventanilla de la administración de loterías, sin retención ni necesidad de realizar una declaración específica por el premio.

En resumen: con la pedrea de la Lotería de Navidad 2025 te juegas 100 euros por décimo, con 1.794 números distintos premiados y el consuelo añadido de que, si te toca, Hacienda no se queda nada. No es un Gordo ni un quinto premio, pero en un sorteo donde cada número tiene una probabilidad de 1 entre 100.000, esa “lluvia” de mil euros por serie es la que, año tras año, acaba poniendo una sonrisa (y algo de liquidez) en cientos de miles de bolsillos.