Arranca la misión DART: la NASA defenderá la tierra al estilo Armageddón y desviará un asteroide

La misión comenzará su viaje desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, en la madrugada de este miércoles día 24 (a partir de las 7.20 de la mañana en España). A partir de ahí recorrerá once millones de kilómetros hasta llegar en otoño de 2022 al sistema binario Didymos , formado por dos asteroides: uno principal y otro secundario, llamado Dimorphos, que orbita al primero. Una suerte de ‘luna’ que será el objetivo de la nave DART. Se estrellará contra ella pero sin destruirla, solo con la intención de desviarla de su órbita.

Testigo de excepción de la operación será el LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroid, un pequeño satélite de la Agencia Espacial Italiana que será desplegado desde la propia nave DART, que tomará imágenes de los efectos del impacto en la superficie y la pluma de eyección generada. LICIACube, viajará con DART hasta justo antes del choque. También filmará hasta el último segundo -literalmente- el instrumento DRACO (Didymos Reconnaissance y Asteroid Camera for Optical), los ‘ojos’ de DART, que la guiarán hacia el asteroide y recogerán las imágenes de los últimos momentos de la sonda en primera persona. Toda esta información será crucial para saber hasta qué punto la misión ha sido efectiva y recabar todos los datos que permitan extrapolar los resultados a otros hipotéticos escenarios.