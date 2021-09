Los ácaros no suelen tener preferencia por los edredones, más bien prefieren los colchones y las sábanas. No obstante si no lo lavamos antes de ponerlo al acabar el verano y antes de guardarlo al terminar los meses fríos, es probable que tome un color amarillento y se hagan pelotillas, en el mejor de los casos. El problema: ¿cómo lavo algo que abulta tanto y tarda siglos en secar?