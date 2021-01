Hay quien piensa que todo es una conspiración. En realidad no hay pandemia, la vacuna no es de fiar, y lo último: la nieve tampoco es de verdad. "Nos siguen engañando con todo", dice la mujer del vídeo que se ha hecho viral, en que el quema un puñado de nieve de su terraza y asegura que es “puro plástico” porque no se deshace. Pero, ¿por qué no se derrite la nieve y se pone negra con la llama del mechero? Hay una explicación científica.