Pablo Alborán suena en el estreno de 'Supervivientes All Stars' con 'Vámonos de aquí'

09 SEP 2025

Pablo Alborán continúa forjando su nueva era con 'Vámonos de aquí', el tercer single de su próximo trabajo de estudio que verá la luz a finales de año

El malagueño suena con su nueva canción en el estreno de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', la más extrema y especial del formato

¡No te pierdas la Playlist Oficial de 'Supervivientes All Stars' con los hits que suenan en el programa!

¡Ha comenzado 'Supervivientes All Stars'! La edición más extrema del formato ha vuelto a la parrilla de Telecinco y sorprenderá a todos: concursantes y público. Ya está todo listo para que comience la aventura, y... por supuesto ¡tenemos preparada la banda sonora perfecta! La música que sonará en los primeros días en Honduras tienen nombre y apellidos: Pablo Alborán

El malagueño estrenaba a finales de agosto nuevo single; "Vámonos de aquí". Llena de energía y con un potente sonido para hacer conectar a primera escucha, el tercer sencillo de Alborán construye la presentación de 'KM0', su nuevo trabajo de estudio, que verá la luz a finales de año. Con "Vámonos de aquí", Pablo pretende reflejar ese sentimiento de liberación que aparece después de poner punto y final a una relación entre dos personas cuyo fracaso era irremediable y dispuesta a desaparecer. Además, al tema se une, con la armónica, la brasileña Indiara Sfair, aportando un sonido envolvente que otorga a la canción una nueva dimensión.

Además, el tema ha sido producido, compuesto y arreglado por el propio Alborán y se une a 'Clickbait' y 'KM0' en esta nueva etapa. Con el mismo título que su segundo single, 'KM0' será un álbum que albergará distintos géneros musicales, una recapitulación de canciones que mantienen la esencia de siempre, pero en la que descubriremos un nuevo Pablo, que se crece experimentando y jugando con la música y los sonidos nuevos en su carrera. ¡No podemos tener más ganas de finales de este 2025!

"Lo dimos todo y más y por eso no hay nada de lo que arrepentirse, ya que se intentó de todas las formas posibles. No hay dramas, la vida sigue y lo mejor está por llegar" - Pablo Alborán

Toda la música de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', en una playlist

Para la música de esta edición tan esperada de Supervivientes hemos confiado en los mayores hits tanto en lo nacional como en lo internacional. Una playlist en constante actualización, ya que iremos renovándola cada semana, para que siempre tengas algo nuevo que escuchar de tus artistas favoritos o posibles nuevos descubrimientos que no te podrás sacar de la cabeza.

Si los concursantes van a tener una banda sonora perfecta para pescar, restregarse por el barro, ir a por leña o cocinar lo que encuentren. ¿No la vas a tener tú también? ¡No te pierdas la Playlist Oficial de Supervivientes, con toda la música que sonará en la edición!