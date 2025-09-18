Así es la Playlist Oficial de 'Supervivientes All Stars', con casi 10 horas de éxitos musicales

telecinco.es 18 SEP 2025 - 12:02h.

Te contamos todo sobre la Playlist Oficial de 'Supervivientes All Stars' una cuidada selección con la música que suena en el programa

La banda sonora de la edición más especial de Supervivientes, con 200 temas para todos los públicos

Casi 10 horas de temazos únicos ¡descúbrelos en la Playlist Oficial de 'Supervivientes'!

Si en estas primeras semanas no paras de tararear lo nuevo de Pablo Alborán o de Marta Santos, esto te interesa. Supervivientes All Stars ha vuelto a nuestras vidas y lo hace con una aventura emocionante para nuestros concursantes, si tú también quieres formar parte, no te pierdas su banda sonora. Descubre la Playlist Oficial de Supervivientes All Stars, con todos los éxitos que suenan en el programa.

Te contamos todo sobre la selección musical que hemos realizado para el reality estrella de la televisión, con los temas que sonarán en las noches más complicadas, las fiestas más divertidas y los momentos más relajados de la isla... una playlist con variedad de artistas y géneros musicales para todos los públicos.

De Pablo Alborán o Marta Santos a Ed Sheeran o Benson Boone... así suena la música de 'Supervivientes All Stars'

Para la música de esta segunda edición de Supervivientes All Stars hemos confiado en los mayores hits tanto en lo nacional como en lo internacional, aquellos virales que no te sacas de la cabeza y posibles nuevos descubrimientos a los que dar una oportunidad. Una playlist en constante actualización, ya que iremos renovándola cada semana, para que siempre tengas algo nuevo que escuchar de tus artistas favoritos y estar al día de las últimas tendencias.

¿Qué te puedes encontrar en la lista? Los últimos éxitos de Pablo Alborán como 'Vámonos de aquí' o 'KM0', la íntima 'Sevilla' de Marta Santos, el sentimiento de la nueva era de Beret o lo nuevo de Enol. Soge Culebra coloca varios de sus nuevos temas en la playlist, como Party Privado junto a Juseph, La Pantera, Lucho RK y Raul Clyde o El Corrido junto a Manuel Turizo. Desde los hits de Ovy On The Drums, Albany o Quevedo a grupos como Sidercars, Veintiuno, Ultraligera o Miss Caffeina. ¿Quieres más urbano o alternativo? La música de Rusowsky o Rawayana ponen la guinda del paste a una playlist que cuenta con 200 temazos de todo tipo y para todos los gustos.

En el ámbito internacional, 'Azizam' el principal single de la nueva etapa de Ed Sheeran, 'Ordinary' el hit de Alex Warren que ha conquistado al mundo o lo último de Benson Boone, 'Sorry I'm Here For Someone Else', Teddy Swims, Linkin Park... Un plantel de artistas exquisitos, seleccionados para que disfrutes de la música que triunfa en todo el país, con las canciones que escucharás cada noche en los programas de esta edición. ¡Sé que ya estás convencido!

Si los concursantes van a tener una banda sonora perfecta para pescar, restregarse por el barro, ir a por leña o cocinar lo que encuentren. ¿No la vas a tener tú también? ¡No te pierdas la Playlist Oficial de Supervivientes, con toda la música que sonará en la edición!