telecinco.es 31 OCT 2025 - 10:46h.

Sol, ensayos y grabaciones: así es el día a día de Laura Madrueño en ‘Supervivientes All Stars’

Las jornadas de grabación y ensayos, el sol y el movimiento constante no paran a Laura Madrueño en su rutina diaria en Honduras. La presentadora de ‘Supervivientes All Stars’ se caracteriza por su vitalidad y alegría y nos ha contado su secreto para conseguirlo: empezar el día con el sonido del mar y aprovechar ese momento para conectar consigo misma.

Además, para Laura es muy importante cuidar de su alimentación de una forma fácil y cómoda, por eso confía en nutribullet Ultra, una batidora personal cuya gran potencia le permite preparar batidos, bowls, salsas o cremas con texturas perfectas: “En segundos tengo un smoothie lleno de energía. Su potencia y diseño hacen que cuidarme sea tan fácil que ya es parte de mi rutina”, admitía la presentadora.

Llenar, girar ¡y listo!

Las batidoras personales de nutribullet tienen un diseño sumamente intuitivo. Solo basta con llenar el vaso con tus ingredientes favoritos, girar y disfrutar. En cuestión de segundos, tu preparación está lista. Y si necesitas salir, nutribullet se adapta a tu ritmo: solo tienes que acoplar al vaso la tapa para llevar y tu dosis de energía te acompaña a donde vayas.

Además de su smoothie para llevar, Laura no renuncia a un snack con el que recargar pilas luego de una jornada larga, como un bowl de yogur y frutas: “Para conseguir esta textura tan suave, uso la fruta directamente congelada. Gracias a la potencia de nutribullet Ultra consigo la textura cremosa que me encanta”, afirma.