Álvaro de Luna y Pablo Alborán, protagonistas de la banda sonora de Supervivientes 2026

telecinco.es 20 MAR 2026 - 09:00h.

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La aventura de Supervivientes 2026 sigue avanzando en Honduras y, como siempre, la música juega un papel clave en cada momento. Tras unas primeras semanas con la banda sonora de Nil Moliner y Dani Fernández con Walls, los días en Cayos Cochinos están marcados por las melodías de Álvaro de Luna y Pablo Alborán. Sus nuevos singles, 'Dime dónde estás' y 'Algo de mí', ponen ritmo a la convivencia. ¡Te lo contamos todo sobre ellos!

Álvaro de Luna abre nueva etapa con 'Dime dónde estás'

Álvaro de Luna regresa este 2026 con fuerza con 'Dime dónde estás', el primer adelanto de su próximo disco ‘Azulejos’, que verá la luz después del verano. Con este lanzamiento a principios de este mes, el artista sevillano deja atrás una etapa para dar paso a una identidad más honesta y definida. Una canción que conecta con lo real y que encaja perfectamente con la intensidad que se vive en la isla.

Anteriores temas suyos como el remix de 'La Noia' de Angelina Mango, 'Hoy festejo' junto a TIMØ u 'Olvidé Olvidarte' junto a Marlon, ya han puesto ritmo a ediciones pasadas de la isla. ¡Todo un indispensable en el reality estrella de la televisión!

Pablo Alborán suma energía a la playlist con 'Algo de mí'

Por su parte, Pablo Alborán continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la playlist y del programa con 'Algo de mí', uno de los temas que más han destacado sus seguidores del último álbum del malagueño 'KM0'. 'Algo de mí' se une a 'Vámonos de aquí' y 'Clickbait', también de su séptimo disco, formando parte de la banda sonora de 'Supervivientes'.

Este tema, que ya acumula casi dos millones de reproducciones en plataformas, refleja una nueva etapa en la carrera del artista, marcada por la energía, la celebración y una evolución sonora sin perder su esencia.

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La Playlist Oficial de Supervivientes 2026 sigue en constante actualización, incorporando nuevos temas cada semana, éxitos nacionales e internacionales, para ponerle música a la aventura más extrema de la televisión. ¿Qué tienen en común Fito y Fitipaldis, Bruno Mars, Ed Sheeran o la música de Andrés Suarez con Quevedo o María Becerra? ¡que todos están aquí! Descubre la banda sonora de 'Supervivientes' y acompaña a nuestros valientes en su lucha por la supervivencia ¡No te pierdas la Playlist Oficial de Supervivientes 2026, con toda la música que sonará en esta nueva edición!