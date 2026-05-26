Nil Moliner presenta NEXO, su álbum más personal, en la playlist de Supervivientes 2026

telecinco.es 26 MAY 2026 - 11:49h.

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Supervivientes 2026 cada semana trae nuevos momentos en la isla… y también nueva música para acompañarlos. La playlist oficial del programa sigue sumando canciones y esta vez lo hace con uno de los lanzamientos más esperados de Nil Moliner. El artista presenta NEXO, su nuevo álbum, que ya forma parte de la banda sonora que acompaña a los concursantes en Honduras. Un proyecto cargado de emoción, nuevas historias y sonidos que encajan a la perfección con la aventura en Cayos Cochinos.

Nil Moliner presenta NEXO, su álbum más personal

Nil Moliner abre una nueva etapa con NEXO, su cuarto álbum de estudio y uno de los proyectos más personales de su trayectoria. Después de varios meses adelantando algunas de las canciones que forman parte del disco, el artista publica un trabajo en el que las emociones y la conexión con quienes le escuchan ocupan un lugar central.

El álbum reúne algunos de los temas que ya habían conquistado a su público, como Tu cuerpo en braille, Ha pasado algo o Me acuerdo de ti, que terminó convirtiéndose en uno de los himnos del proyecto. Un repertorio en el que combina energía, cercanía y letras que nacen de experiencias reales.

Entre las nuevas incorporaciones destacan temas como Vive lento y ama bien, una canción que habla del aprendizaje y de la importancia de disfrutar las cosas con calma; Te escribiré y Bona nit, uno de los temas más especiales del álbum, que habla de una historia real de amor entre adolescentes.

Con NEXO, el cantante sigue evolucionando musicalmente sin perder la esencia que ha marcado su carrera desde el principio: canciones cercanas y esa energía positiva que conecta de forma natural con su público. En esta nueva etapa, da todavía más protagonismo a las emociones y a la conexión con sus seguidores a través de su música. El lanzamiento llega en un momento muy sólido para el artista, que continúa creciendo proyecto tras proyecto y consolidando una trayectoria cada vez más reconocible.

La Playlist Oficial de Supervivientes 2026 continúa renovándose semana tras semana con nuevos lanzamientos y grandes éxitos nacionales e internacionales. Una selección que acompaña cada reto, cada conversación y cada emoción de los concursantes en la isla. Esta semana, además, sonarán temazo como 'Algo bonito', la nueva colaboración entre Nyno Vargas y Omar Montes y 'Nunca te he olvidado', lo nuevo de Camela. Si quieres descubrir qué canciones están sonando en esta edición, ¡no te pierdas la Playlist Oficial con toda la música que acompañará esta nueva aventura!