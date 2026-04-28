Lo nuevo de Marlon y Álvaro de Luna, en la banda sonora de 'Supervivientes'

telecinco.es 28 ABR 2026 - 17:11h.

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La aventura en Honduras no se detiene y la música sigue siendo el motor de cada momento en la isla. Esta semana, la Playlist Oficial de 'Supervivientes 2026' incorpora nuevos temas que se convierten en la banda sonora de la convivencia: Marta Santos con su nuevo EP 'Abril', 'Hipersensibles' de Marlon, que convive con su hit 'Háblales' y el tema de Álvaro de Luna, 'Dime dónde estás'. ¡Te contamos por qué estas canciones son las nuevas favoritas de los Cayos Cochinos!

Marta Santos celebra el abril en Sevilla revisitando las canciones más míticas del género

Marta Santos presenta su EP 'Abril', un repertorio que combina algunas de las canciones más míticas como el 'Tengo' de Queco o 'Regálame la silla donde te esperé' de Alejandro Sanz. La artista reimagina estos temas icónicos desde un prisma personal e intimo para recapitularlas, unidas a un tema inédito: una sevillana perfecta para esta época del año en Sevilla; 'Verte en abril'.. Las canciones de siempre que nos hacen sentir, respetando su esencia pero con una pizca de su sello propio, un gesto que se ha convertido en su seña de identidad.

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Tras el lanzamiento del que era su último álbum 'Aquí no sobra nadie', Marta continua escalando en su carrera musical, con 'Tengo' como principal reclamo, un tema que se ha posicionado en numerosas ocasiones en el Top 200. Recorriendo España con su gira y reflejando su espíritu cercano y comunitario presente en su proyecto artístico, Santos se encuentra en un gran momento sobre los escenarios. Y no solo sobre los escenarios, sino también, de manera literal, sobre el Guadalquivir: desde un barco y con el atardecer como protagonista, Marta sorprendía con una listening party del EP para que sus fans más reales pudieran saborear el proyecto, junto a ella, de una manera de lo más especial.

Marlon, a pecho descubierto con 'Hipersensible'

Mientras 'Háblales' de Marlon continua poniendo banda sonora a las galas de 'Supervivientes', su nuevo tema 'Hipersensible' llega con fuerza a la playlist oficial. Una canción con la que el grupo se redescubre a sí mismo y desnuda su alma mostrando libremente quiénes son y qué es lo que sienten. Para ellos, ser hipersensible es atreverse a sentir sin medida, a mostrarse vulnerable, sin filtros y a desafiar el ruido exterior con una libertad feroz.

La producción de 'Hipersensible' está a cargo de Lalo GV y Pablo Díez, capturando la crudeza y sensibilidad de un tema escrito a pecho descubierto por el grupo y que da título a su nuevo álbum, un concepto que ha quedado plasmado en el resto de canciones que forman parte de su nuevo repertorio.

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Hipersensible supone un nuevo punto de partida con una perspectiva y un sonido renovado, creado en una casa en Francia, es un disco fruto de reconectar con ellos mismos y crear sin presiones ni estímulos. Esta nueva era irá también unido a una gran gira que recorrerá el país y que servirá de presentación de estas nuevas canciones, más 'Marlon' que nunca.

Álvaro de Luna sigue creciendo con 'Dime dónde estás'

Álvaro de Luna continúa creciendo, como las reproducciones de "Dime dónde estás", la carta de presentación de su nuevo disco Azulejos, que verá la luz después de verano. Una canción de pop rock anglo sólida, directa y contundente que nos muestra a un artista y autor en su mejor momento compositivo mostrando sus influencias de una forma rotunda, bajo la impecable producción de Paco Salazar.

Álvaro deja atrás una etapa para dar forma a una nueva identidad artística, más honesta y definida, con la que busca expandir su universo y conectar con la audiencia desde un lugar real y sin artificios. Este nuevo proyecto habla de emociones desde la honestidad y la vulnerabilidad.

Descubre la banda sonora de 'Supervivientes' y acompaña a nuestros valientes en su lucha por la supervivencia ¡No te pierdas la Playlist Oficial de Supervivientes 2026, con toda la música que sonará en esta nueva edición!