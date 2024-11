Katerina Safarova, de 'Supervivientes', criticada por su nuevo look 'sin cejas'

La influencer ha demostrado que no le importa mostrarse al natural y, que en medio de un cambio de estilo, no tiene ningún reparo en aparecer con las cejas borradas y callar bocas con su último look. En una fiesta en la que aparece brindando y ajena al revuelo que ha originado en redes, Katerina Safarova ha compartido varias imágenes y vídeos que han sido muy comentados y también objeto de debate.