La nueva vida de Marcelo, el exnovio de Laura Campos en 'GH 12': historiador y arqueólogo

El ex de Laura Campos ha cambiado tanto física como personalmente en todos estos años pero mantiene le atractivo y el carisma con el que conquistó a los espectadores. Su cuenta de Instagram cuenta con 10.000 seguidores y gracias a su propia biografía sabemos que "El Toti", como lo llamaba cariñosamente Laura, es historiador y arqueólogo. Y es que lo conocimos con 20 años y este año cumplirá 35.

Pero no solamente hay trabajo en su Instagram: a Marcelo también le gusta disfrutar cada instante de su vida y en su feed de publicaciones también podemos verle en momentos más relajados: viajes a la playa, escapadas con amigos y relajantes aperitivos con los suyos también forman parte de su día a día.

De lo que no encontramos rastro alguno en su historial de publicaciones es de presencia femenina, por lo que no sabemos si Marcelo tiene pareja o está soltero. Hace un tiempo había unas fotografías románticas en compañía de una compañera arqueóloga que han terminado desapareciendo por lo que podemos intuir que ya no están juntos (o que ella ha demandado mayor privacidad).