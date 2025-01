Con mucha discreción, el exnovio de María Sánchez ha dado su opinión del concurso de 'La Jerezana' y el inicio de su relación con José María Almoguera , el que algunos apuntan a que es similar al que tuvo él con la andaluza en su edición. Para el catalán no ha pasado tanto tiempo desde que su ex entrara en la casa de Guadalix de la Sierra como para sentir algo fuerte por alguien y menos que este nuevo affaire sea similar a cómo ellos iniciaron su relación en su edición de 'Gran Hermano'.

"Estoy bien", nos ha indicado a Outdoor cuando le hemos preguntado de cómo está en esta nueva etapa en la que tiene su objetivo marcado y en donde quiere seguir al margen a pesar de que ahora haya hablado del concurso de su ex en la casa de 'Gran Hermano'. "No reconozco a la persona con la que estuve 12 años. Espero que lo disfrute y que por lo menos esto no lo haga para algo más". Unas palabras que coinciden con una imagen que ha subido en sus redes y que ha sido muy significativa de todo lo que ha pasado y del momento que atraviesa. En ella aparece sonriente, tranquilo. Nada que ver con el mundo de su ex María Sánchez. "A ella le gustan mucho los cotilleos y el mundo del famoseo", ha expresado después en 'Vamos a ver'.