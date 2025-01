" Hoy he sido acosada en mi propio trabajo . Han venido por la tarde diez personas, chicos y chicas de unos 30 años , y han estado vacilándome. Luego han vuelto por la noche, colándose por la puerta de atrás. Me han humillado y grabado sin mi consentimiento . Me he encontrado con insultos de los chicos y uno de ellos me ha llegado a tocar , 'tortacitos'. Un hombre me ha tratado de pegar mientras otros dos me levantaban de la mano", ha narrado la que fuera tentadora de La isla de las tentaciones, haciendo público este aterrador episodio .

Tal y como ha reconocido Yaiza Tejera, han ocurrido más cosas, pero no quiere "entrar en más detalles". Ha llamado a la policía, "pero no han hecho nada". Aún así, va a denunciar. "No sé exactamente qué motivo tendrían para hacer eso. Pienso que nadie se merece lo que eso he pasado hoy. Ya me ha pasado varias veces que han venido a mí trabajo a reírse de mí con comentarios del tipo: 'mírala, cómo ha acabado'. He salido en un programa de televisión y he tenido una empresa. He sido camarera años, he sido competidora de élite y muchas cosas más. ¿Trabajar es algo bajuno?", se pregunta la influiencer.