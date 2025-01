El exconcursante de 'GH DÚO' se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico tras su ruptura sentimental con la argentina

Finito se ha sincerado tras romper con Ivana Icardi. El que fuera concursante de 'GH DÚO' ha publicado un vídeo en el que se muestra completamente roto y en el que cuenta que se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico tras su ruptura sentimental. El hermano de Keroseno reconoce que tiene el corazón roto y explica que ahora se está refugiando en la música, componiendo sus propias canciones. Algo que ha llamado poderosamente la atención, pues es a lo que se dedica la argentina en la actualidad.

Con la voz temblorosa y en un intento de que pareciese que estuviese tratando de reprimir las lágrimas, Finito ha explicado cómo se siente tras romper su relación con Ivana poco antes de que cumplieran su primer año de novios: "Me han partido el corazoncito. Estoy con ayuda de psicólogos y de psiquiatría, pero estoy tratando siempre de levantar cabeza y de salir adelante. Como me encuentro un poco perdido estoy escribiendo canciones para expresarme. Me han recomendado que también cante y que me deje llevar por la grandeza del cante...", cuenta Finito.

Después de estas declaraciones, el andaluz de Ronda (Málaga) se arranca a cantar y esta es la letra de la canción que ha compuesto tras su desencanto amoroso con la exconcursante de 'Supervivientes'. "A mí me gustas tú, yo no puedo cargar con la cruz, dame un beso y apaga la luz, me gustas tú. Saben a caramelo los besos que nos dimos cuando dije que nos vemos... Vamos a ser sinceros; primero nos matamos y de postre nos comemos. Ya no podemos vernos, yo quiero probarlo, no paro de beberlo y no paro de pensarlo, todas tus mentiras me dejaron soñando", ha compuesto el hermano de Keroseno.