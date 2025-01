Irene Rosales comparte una reflexión sobre los cuidados familiares, invisibilizados, infravalorados y una carga para la mujer

La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' reaparece con su reivindicación más feminista para realzar el valor de estos trabajos invisibles

Irene Rosales reflexiona sobre la maternidad y la sobrecarga de trabajo de las mujeres en el núcleo familiar. Además de su trabajo en redes sociales, la exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' es ama de casa y madre de dos niñas pequeñas, por lo que sabe a la perfección lo mucho que cuesta gestionar un hogar.

Tras confesar que podría estar desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza y orden de su casa, la sevillana ha expuesto su lado más feminista y reivindicativo. Porque de puertas para fuera, la mamá de Ana y Carlota Rivera "no trabaja", pero "es la primera en despertarse y la última en irse a dormir".

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido ha querido compartir con sus más de 700 mil seguidores uno de los últimos posts de Karina Ramos Vázquez, una "mamá valiente que hace las cosas con amor" y que se dedica a divulgar y a compartir contenido sobre "maternidad, crianza, amor propio y neurodiversidad" a través de Instagram. Esta publicación ha hecho reflexionar mucho a Irene Rosales, que motivada por su mensaje, no ha dudado en compartirlo, dejando claro que comparte pensamiento y suscribe todas y cada unas de las palabras de su autora.

Del mismo se desprende una clara idea: el trabajo de las madres continúa siendo invisible. No importa si trabajan fuera o si su trabajo se limita a las tareas propias del hogar; muchas continúan haciendo todo esto ellas solas y sin ayuda de nadie.

"Mamá no trabaja, pero... Ella viste, peina, dobla, guarda, ordena, limpia, baña, alimenta, amamanta, vuelve a ordenar, entretiene, cura, consuela, canta, baila juega...", reza el story que la de Gines ha creado a partir del texto de Karina Ramos, donde se enumera una por una la lista de infinitas tareas que diariamente hace una madre. "Vuelve a ordenar mientras se preocupa, se culpa, se fija en la merienda, la ropa, las tareas y las reuniones, lleva y trae a clases, consultas, terapias, cumpleaños... mientras escucha, escucha y escucha, responde a las mismas preguntas cientos de veces, habla sobre el universo, los animales y por qué las estrellas no caen del cielo... pero no hace nada", continúa.

Irene, que no ha especificado si tiene ayuda en casa o si reparte con su marido las ya mencionadas tareas, parece estar completamente de acuerdo con esta reflexión, la cual no ha dudado en aplaudir. Porque para ella, "Mamá no hace nada, eso dicen, pero ella marca el ritmo de la casa, mantiene todo de pie como los cimientos de un edificio que no se ven, pero son la mismísima razón por la que todo lo demás funciona".

"Ella no duerme, o duerme a deshoras, ella come lo que pude, como puede, a veces mientras amamanta, siempre con un niño en el regazo. Ella hace todo y nada al mismo tiempo, olvida salidas con amigas, falta a eventos o no llama a su madre porque está ocupada no haciendo 'nada', pero tiene las manos llenas todo el día... Se angustia, vela en las noches con fiebre, calcula las dosis de medicamentos, planea el menú o qué hacer en una tarde de lluvia, inventa historias cada noche, encuentra estrategias para que coman las verduras, se cambien los pañales o se pongan la ropa. Pero no, mamá no hace nada".