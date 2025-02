Carmen Lomana, sobre Ágatha y Pedro J. Ramírez: "Tenían una relación abierta, ella conocía varias amantes"

Que Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada no son amigas no es ninguna novedad, pero sí que lo es el hecho de que el novio de Ágatha, José Manuel Díaz-Patón , haya dejado caer la idea de que entre él y Lomana hubo algo en el pasado.

Patón, que ha llegado a referirse a Lomana como "momia", habló ante los reporteros sobre un presunto intento de la socialité para acercarse a él , algo que Ágatha Ruiz de la Prada confirmó en '¡De viernes!': " Ella intentó buitrearle , pero él no estaba interesado en ella".

Según Carmen Lomana, Ágatha no solo era conocedora de las presuntas infidelidades de Pedro J. hacia Ágatha, si no que además las consentía :

"Yo he conocido a varias amantes de él y se lo he dicho a ella, y a ella le daba igual, no le daba demasiado importancia, era lo que se llama ahora un matrimonio abierto".