El último programa de 'En todas las salsas' ha sido de lo más especial, puesto que ha contado con dos grandes invitadas, Ángela Henche y Albanta San Román . Las dos jóvenes creadoras de contenido opinan de sus compañeros de nominación a mejor podcast de los GenZ Awards . Sin pelos en la lengua, las presentadoras de 'Keep it Cutre' confiesan si se ven con posibilidades de ganar el premio y hablan del discurso que darán en el caso de ser las ganadoras.

Las presentadoras de 'Keep it Cutre' han sido lo más sinceras posibles y reconocen que solo tienen relación con dos de sus compañeros de nominación. ¿Quiénes serán? ¿Qué opinan de ellos? Por otro lado, Ángela Henche y Albanta San Román hacen una confesión sobre el resto de sus rivales contra los que compiten por llevarse el premio GenZ a la categoría 'Podcast y Audio by Clarel'. ¡No te lo pierdas!