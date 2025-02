Marta Castro y Rodri Fuertes han acudido juntos a los Gen Z Awards , donde han atendido a OUTDOOR derrochando complicidad entre ellos: la pareja atraviesa un momento muy dulce en su relación y nos han confirmado que la boda y los hijos "llegarán". Aunque no han querido poner fecha a ninguna de las dos cosas, la exconcursante de 'GH VIP' ha bromeado diciendo que dentro de poco es su cumpleaños y que no descarta recibir un anillo de su novio. Sobre lo que sí han sido muy contundentes ha sido sobre su opinión acerca de la entrevista de Adara Molinero en '¡De viernes!' .

Hace un mes que la ahora amiga íntima de Marta Peñate se sentó en el plató del programa conducido por Bea Archidona y Santi Acosta para hablar de su relación con Álex Ghita, pero terminó hablando del que ha sido, hasta el momento, el gran amor de su vida: Rodri Fuertes. La exconcursante de 'Supervivientes' confesó que pensaba a diario en su exnovio y no podía parar de llorar cuando le preguntaron si seguía enamorada. De hecho, ella había confesado en su podcast que, al volver de Honduras en 2023, pese a su romance con Bosco Martínez-Bordiú, se puso en contacto con su ex para pedirle una segunda oportunidad - aunque él ya salía con Marta Castro .

Tras estas confesiones, en las redes sociales muchos se preguntaron por los sentimientos de Marta al escuchar a la exnovia de su pareja hablar así de su relación . Es más, la propia Adara confesó que le sabía mal hacer esas declaraciones porque sabía que ahora Rodri ya no está soltero. "Me sabe mal por su novia", declaró entre lágrimas. Ahora le hemos podido preguntar y ella nos ha contestado con total sinceridad, como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo.

Si es lo que siente, nosotros no somos nadie para decir que no diga las cosas

"El que me tiene que tener en cuenta es Rodri. Confío en él, confío en la pareja", ha declarado la creadora de contenido, dejando claro que, como confía en su relación, no le importa que la ex de su chico hable de los sentimientos que tiene por él. "Si es lo que ella siente, nosotros no somos nadie para decir que no diga las cosas", ha añadido.