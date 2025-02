Cuenta Claudia que acababan de hacer publica su relación ante algunas de sus amistades como Luis Figo o Míchel Salgado cuando fueron fotografiados. Se percataron de que había prensa, Iker le dijo que sonriera y actuara con normalidad y, después de publicarse su reacción al respecto, ella le envió un audio que él ya no respondió. Esto le ha dolido profundamente porque no ha vuelto a saber nada él. Eso sí, Iker sigue dándole like a las historias que sube la joven en Instagram.

Además, Claudia confiesa que, en el mes de diciembre, Iker le comentó por primera vez que quería tener hijos junto a ella: "Me preguntó si quería ser madre: La dije que, por mi trabajo, quizás no quería tenerlo, entonces le dije que mi idea no era ser madre y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuviera quince o dieciséis años, volver a ser padre y que si yo estaba dispuesta a hacer eso". Al hilo de esto, dice que ha estado enamorada de él y que ambos se han llegado a decir "te quiero".