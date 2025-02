El emotivo mensaje de Verdeliss a sus hijos tras ganar su cuarta maratón consecutiva

"Esta para mí significa más que ninguna, se me ha revuelto mucho la barriga. Pensaba en mis hijos y en cada vez que les decía que tenían que continuar, que cada esfuerzo tiene su recompensa. He seguido y aquí estoy. He sacado fuerzas de dónde no las tenía", ha dicho muy emocionada y con la mente puesta en España, su próxima parada.