Ha llegado el momento de que Jennifer Lara vea por primera vez la cara de su bebé. La de Valladolid ha ido al médico para realizarse una ecografía en la semana 20 de su embarazo y no lo ha hecho sola. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha vivido este emotivo día junto a su marido y a su pequeña de 5 años. Ambos no se han separado de la creadora de contenido en ningún instante y se han mostrado de lo más ilusionados ante tal acontecimiento.

Una vez en consulta, Jennifer Lara y Rubo Blanco ven a su primer hijo en común. "Le he visto la carita", exclama la pequeña Ángel, que no puede parar de preguntar todas sus dudad con respecto a su futuro hermanito o hermanita. Aunque en un principio el bebé no se de dejaba ver bien, después ha sacado a relucir su rostro y las comparaciones no se han hecho esperar. "Ha salido como la madre", confiesa el futbolista.