Tras su paso por la casa de Guadalix de la Sierra como invitada VIP en la tercera edición de ' GH DÚO ', Lucía Sánchez ha vuelto a su Puerto Real natal para reencontrarse con su hija en común con Isaac Torres, Mía. Y tras su regreso a casa ha tomado una decisión que no ha tardado en comunicarle a su comunidad de Instagram: someterse a un cambio de look radical . Así, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha abandonado el rubio para apostar por el castaño oscuro y se ha aliado con las extensiones para hacer su melena más larga.

"Ya sabéis que cuando hay cambios en mi vida me gusta cambiar mi pelo así que este es mi nuevo look", ha comentado la andaluza en el post de Instagram en el que ha mostrado su gran cambio y en el que le ha preguntado a sus seguidores qué les parece su nuevo look. Su amiga Mayka Rivera le ha dicho que está "increíble" con la melena castaña, Tania Déniz le ha confesado que le gusta "mucho más" este color y Vanessa Bouza le ha comentado que está "guapísima".