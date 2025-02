En todo este tiempo, Anabel Pantoja ha vivido pendiente únicamente de la salud de su hija Alma y ahora sigue siendo su prioridad tras darle el alta hospitalaria. Sin embargo, hay una noticia de la que no ha sido ajena a pesar de su desconexión: la hazaña de Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss , de completar su reto de '7 maratones en 7 días en 7 continentes' .

Preparada para este desafío extremo, la influencer no lo estaba tanto para todas las muestras de cariño que ha recibido entre las que está el mensaje de Anabel Pantoja. "¡Ostras! ¡Qué pasada de cariño... Para esto no me preparé, ¿eh? Gracias, gracias de corazón", ha respondido Verdeliss a toda esta avalancha de amor recibida también en otro tiempo récord.