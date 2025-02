Amor Romeira interpreta la escena que hizo para el casting de 'Emilia Pérez': "Ha sido impresionante"

Y es que no es la primera vez que Amor se presenta a un casting para interpretar una película, coincidiendo además en varias ocasiones con Karla Sofía o con Jedet : "Hubo una película a la que n os presentamos las tres y al final quedamos Jedet y yo , pero la cogieron a ella, a ver si a la tercera ya me toca a mí".

Con un talento impresionante, Amor ha interpretado la separata que le enviaron cuando decidió postularse para el papel. Emma García y los colaboradores de 'Fiesta' han quedado completamente impresionados con el talento de su compañera: "Me has dejado totalmente enganchada, la película no la he visto aún pero tú me tenías completamente embobada", confesaba la presentadora.