Hiba Abouk aclara qué tipo de relación mantiene con Achraf Hakimi tras su divorcio

El futbolista se llegó a emocionar al hablar de su separación: "Desde mi divorcio he aprendido a cuidarme y quererme más a mí mismo y a las personas que me rodean. Cuando estaba con mi exmujer aceptaba cosas que ahora no aceptaría", llegó a confesar. Ahora, Hiba Abouk se pronuncia de manera contundente ante esta entrevista al padre de sus hijos.