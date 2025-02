Anita Matamoros, duramente criticada por acudir como influencer a los Premios Goya

Anita Matamoros vuelve a estar en el punto de mira. En esta ocasión, la hija de Makoke ha sido duramente criticada por acudir junto a otras influencers a los Premios Goya . Esta ha sido su primera vez, tal como ella ha compartido de lo más ilusionada, aunque su aparición no haya sido entendida en las redes y haya tenido que defenderse en público y dar explicaciones.

Anita Matamoros ha acudido junto a otras influencer para vivir esta fiesta del cine, pero su presencia en los Premios Goya no ha gustado a todos. "No pintáis nada de nada", "no os metáis en profesiones ajenas", "puro postureo", le han llegado a decir sus seguidores. "Explico mi opinión desde el más profundo respeto", ha contestado la influencer dado el revuelo que se ha montado con su presencia en esta gala.